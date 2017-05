Diocesi: Roma, tra il 27 e il 28 maggio la “Notte Sacra”. Giovedì 18 conferenza stampa di presentazione dell’evento

La “Notte Sacra” di Roma. Promossa dalla diocesi di Roma con la collaborazione dell’Opera romana pellegrinaggi, prevede otto eventi, tra concerti, letture e catechesi, in diverse chiese e palazzi nel cuore della città dalla serata di sabato 27 alla mattina di domenica 28 maggio. Giovedì 18 maggio, alle 12, nell’Aula della Conciliazione del Palazzo apostolico lateranense, sede del Vicariato di Roma (piazza San Giovanni in Laterano 6/a), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. La “Notte Sacra” si svolgerà per la prima volta nell’Urbe, promossa dalla diocesi di Roma attraverso il settore Centro e con la collaborazione dell’Orp, con il patrocinio di Roma Capitale. Un progetto che si realizza anche grazie alla sinergia artistica che dal 2007 unisce mons. Marco Frisina al compositore Marcello Bronzetti nella realizzazione, insieme alla violinista Tina Vasaturo, della Notte Sacra di Cortona.

L’evento, sostenuto da Euroma2, si aprirà alle 18.30 con la recita dei vespri solenni della vigilia dell’Ascensione nella basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, animati dalla Cappella musicale di Santa Maria in Campitelli. Sempre nella chiesa di via degli Acciaioli, alle 20, si terrà il concerto di Angelo Branduardi. Alle 21.45 nella basilica di Sant’Andrea della Valle si svolgerà un incontro con padre Maurizio Botta e a seguire il Coro della diocesi di Roma e l’Orchestra Fideles et Amati, diretti da mons. Frisina, eseguiranno l’oratorio sacro “Paradiso, Paradiso”, ispirato alla vita di san Filippo Neri. All’una nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola ci sarà il concerto “Altissima luce. Il Laudario di Cortona” reinterpretato in chiave jazz. Si proseguirà alle 2.30 con il coro gospel Soul Singers, nel Palazzo Maffei Marescotti (Palazzo del Vicariato Vecchio), dove l’attore Sebastiano Somma leggerà testi dell’Evangelii gaudium. Alle 4, nella chiesa delle Stimmate a largo Argentina, è in programma un incontro con il direttore del Servizio diocesano per le vocazioni, don Fabio Rosini. Quindi alle 5.30, nella basilica di Santa Maria sopra Minerva, è previsto il concerto “Musica sacra in un Minuscolo Spazio Vocale” e alle 6.30 l’attrice Maddalena Crippa leggerà gli scritti di santa Caterina da Siena. La lunga notte di preghiera si concluderà alle 8 con la recita delle lodi e la Messa, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza nella chiesa del Gesù. Animerà la Messa la Schola Cantorum S. Maria degli Angeli. Inoltre, sempre alle Stimmate, sarà possibile fermarsi per l’adorazione eucaristica dalle 20 alle 4, mentre a Santa Maria in Vallicella sarà possibile confessarsi dalle 20 alle 24.