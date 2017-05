Diocesi: Avellino, venerdì 19 incontro sull’ambiente e sulla gestione delle risorse idriche in Irpinia

In occasione del secondo anniversario dalla pubblicazione dell’enciclica “Laudato si’”, il settimanale diocesano “Il Ponte” e la diocesi di Avellino organizzano il convegno “Irpinia terra ricca di acqua – Un percorso condiviso per costruire un’economia ambientale”. L’iniziativa, che si terrà venerdì 19 maggio, alle 17, presso il salone del palazzo vescovile di Avellino, sarà aperta dai saluti dell’amministratore diocesano, mons. Enzo De Stefano. Dopo l’introduzione di Mario Barbarisi, direttore de “Il Ponte”, moderati da don Vitaliano Della Sala interverranno i ricercatori Emanuela Dattolo e Domenico D’Alelio dell’Eco – Evo research messengers (Ermes) che cercheranno di dare risposte agli interrogativi: “Chi vuole svendere la gestione delle acque in Irpinia e perché? Perché il bacino idrico irpino, il più grande del Mezzogiorno, non produce ricchezza per la collettività? È possibile costruire un sistema di economia ambientale, nel rispetto del territorio e delle competenze professionali?”. Concluderà il convegno l’intervento di padre Alex Zanotelli.