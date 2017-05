Diocesi: Assisi, prosegue Settimana della Spogliazione. Oggi Messa dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Boccardo

San Francesco riportò pezzi del mantello del vescovo Guido sul suo abito penitenziale. È questa la deduzione a cui è arrivata dopo lunghe ricerche scientifiche dei materiali la restauratrice Maria Giorgi, incaricata dal Protomonastero delle clarisse di Santa Chiara. Il risultato dello studio è stato presentato nella serata di ieri, domenica 14 all’interno della Sala della Spogliazione, ad Assisi. Attraverso alcune slide ha presentato il lavoro di studio dei materiali rinvenuti nel 2007; alcuni frammenti ritrovati in una scatola e altri avvolti in un rotolo con un cartiglio con su scritto “Mantello del vescovo Guido”. Il programma della Settimana della Spogliazione continua oggi, alle ore 17 con la Messa presieduta da mons. Renato Boccardo, arcivescovo della diocesi di Spoleto-Norcia, la presentazione delle attività della Caritas e la catechesi di padre Giulio Michelini. Il 16 maggio, sempre alle ore 17, Messa presieduta da mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello con l’animazione del coro di San Francesco diretto da padre Giuseppe Magrino. A seguire la testimonianza dell’Associazione Papa Giovanni XXIII e la tavola rotonda con l’economista Stefano Zamagni, l’imprenditore Brunello Cucinelli e il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti. Modera il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Tutte le giornate sono visibili via web sul sito della diocesi (www.diocesiassisi.it) e sulla pagina Facebook.