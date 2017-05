Diocesi: Assisi, è iniziata la settimana della “Spogliazione”

È iniziata ieri la settimana di inaugurazione del Santuario della Spogliazione, con la messa presieduta da padre Matteo Siro, provinciale dei frati minori cappuccini, e allietata dal coro “Cantori di Assisi”. “Iniziamo questo itinerario – ha detto padre Siro – sapendo che ciò che è avvenuto qui è un riflesso dell’amore. Vogliamo intraprendere questo percorso come una grande famiglia che è in cammino. Pensiamo a Francesco che otto secoli fa ha fatto questa scelta poiché ha avuto il coraggio di leggere la sua vita con le lenti della Parola di Dio. La Spogliazione è segno del dono completo della sua vita, di quella di Francesco come quella di Gesù. Il mantello del vescovo Guido ci ricorda un cambiamento di orizzonte frutto della resurrezione. Sotto quel mantello Francesco sente la Chiesa: casa, madre”. Al termine della celebrazione, vista la ricorrenza della festa della mamma, come segno di gratitudine sono state donate delle rose con un bigliettino di auguri a tutte le mamme presenti. Il programma – informa la diocesi – prosegue oggi, con le visite delle scuole dell’infanzia del territorio comunale. Nel pomeriggio, alle ore 17, la messa presieduta dall’arcivescovo della diocesi di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, animata dal coro Allegre Note diretta da Giulia Rinaldi. A seguire la presentazione delle opere-segno della Caritas diocesana e la catechesi dal titolo: “Essere povero, per essere fratello” di padre Giulio Michelini, che quest’anno ha guidato gli esercizi spirituali di Papa Francesco.