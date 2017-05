Colombia: Sos Villaggi dei bambini, gli aiuti a chi ha perso familiari e case con la valanga di Mocoa

Sos Villaggi dei Bambini offre sostegno e riparo ai bambini che hanno perso i propri cari e a tutte le famiglie che hanno perso la propria casa a Mocoa, colpita dalla valanga di fango i primi di aprile, durante la quale sono morte oltre 350 persone. La città di Mocoa si trova nel sud della Colombia, nel distretto di Putumayo. La notte tra il 31 marzo e il 1° aprile, i tre fiumi che circondano l’area sono esondati a causa delle forti piogge: le valanghe hanno colpito la città e distrutto interi quartieri. Circa 45.000 persone sono state colpite dal disastro e più di 200 bambini sono dispersi o hanno perso la propria famiglia. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per l’intera regione, individuando i principali bisogni della popolazione nelle necessità di cure, riparo e igiene. Sos Villaggi dei Bambini fornisce attività ricreative ed educative ai bambini oltre che supporto psicologico alle famiglie per aiutarle a superare il trauma e promuove corsi di formazione per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, fino a quando le utenze pubbliche non verranno completamente ripristinate. “Siamo particolarmente preoccupati per la salute fisica ed emotiva dei bambini la cui vita quotidiana è stata interrotta – afferma Angela Maria Rosales, direttore di Sos Villaggi dei Bambini Colombia -. Molti bambini sono stati separati dalle loro famiglie o le hanno perse. Anche la loro istruzione è stata interrotta”. Sos Villaggi dei Bambini ha aperto un centro di sviluppo sociale nel quartiere di El Progreso, dove offre cure e riparo ai bambini e alle famiglie che hanno perso le loro case e si occupa delle procedure di ricongiungimento dei bambini con le loro famiglie.