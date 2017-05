Calabria: Rende, convegno su “I beni culturali e la nuova comunicazione”

“I beni culturali e la nuova comunicazione”. È questo il tema del convegno promosso dalla Consulta regionale per i BB.CC.EE. della Conferenza episcopale calabra, assieme all’Università della Calabria, al Ordine dei giornalisti regionale e alla Fisc. L’evento si terrà il 19 e il 20 maggio a Rende (Cs) presso la sede dell’Unical. Quattro le sessioni di lavoro previste: “comunicare per valorizzare”; “tra comunicazione culturale informazione”; “la comunicazione e la Chiesa: beni culturali terreno di confronto”; “modelli e buone pratiche. Oltre il territorio”. A portare i saluti saranno mons. Luigi Renzo, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, delegato Cec per i beni culturali e le comunicazioni sociali, e mons. Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano. Il 20 maggio sarà presente anche don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici della Cei, nonché Sergio Perugini, dell’Ufficio nazionale comunicazioni sociali. Tra i temi che saranno affrontati, anche alla luce del master in beni culturali ecclesiastici attivato da qualche mese all’Unical, l’innovazione digitale per comunicare i musei e “il modello” del Codex Purpureus Rossanensis.