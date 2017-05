Arte e fede: il 19 maggio la presentazione della nuova edizione della serie in dvd “Alla scoperta del Vaticano e dei Musei Vaticani”

Verrà presentata venerdì prossimo, 19 maggio (ore 18, Sala Conferenze dei Musei Vaticani, Viale Vaticano) la nuova edizione della serie in dvd “Alla scoperta del Vaticano e dei Musei Vaticani. Storia, arte e cultura”, con Alberto Angela. Interverranno Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Alessandro Ravani, direttore commerciale Rai Com. Modera Maria Rosaria Gianni, caporedattore cultura del Tg1.