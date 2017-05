Vescovi umbri: santuario Spogliazione di Assisi “deve condurre ad una maggiore attenzione ai più deboli, malati, anziani, ai più poveri e indifesi”

L’erezione della chiesa di santa Maria Maggiore in Assisi a santuario della Spogliazione, ma soprattutto il ricordo del coraggioso gesto di san Francesco, “deve condurre ciascuno ad una maggiore attenzione ai più deboli, ai malati, agli anziani, ai più poveri e indifesi”. Lo afferma la Conferenza episcopale umbra (Ceu) in una nota con la quale “si rallegra con la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino per l’erezione del nuovo santuario, a ricordo del gesto del giovane Francesco che si spogliò, fino alla nudità, di tutti i beni terreni, per donarsi interamente a Dio e ai fratelli”. La liturgia si terrà domenica 21 maggio, alle 11, e sarà presieduta dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. “Il luogo di culto, specialmente dopo la visita di Papa Francesco il 4 ottobre 2013 – prosegue la Ceu – sta assumendo notevole rilievo per i fedeli di Assisi, dell’Umbria e per quanti guardano con fiducia al carisma di san Francesco” e “si offre – come ha scritto mons. Domenico Sorrentino – come naturale luogo di preghiera, per passar dalla rievocazione di quanto accadde otto secoli fa alla meditazione di ciò che esso può dire oggi a chi voglia mettersi, come Francesco, sulle orme di Cristo”. “L’augurio – conclude la nota – è che ogni pellegrino che varcherà la porta di questo santuario possa comprendere meglio che la vita secondo il Vangelo è piegarsi verso i fratelli e le sorelle”. Come segno di comunione con mons. Sorrentino e con la Chiesa di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, da lunedì 15 a venerdì 19 maggio i vescovi dell’Umbria celebreranno l’Eucaristia, alle 17: presiederanno, nell’ordine, mons. Boccardo (Spoleto-Norcia), mons. Cancian (Città di Castello), card. Bassetti (Perugia-Città della Pieve), mons. Piemontese (Terni-Narni-Amelia) e mons. Ceccobelli (Gubbio).