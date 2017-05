Unitalsi: Roma, incontro nazionale operatori sanitari associativi. Questionario per identikit partecipanti ai pellegrinaggi

Si svolge oggi e domani, presso l’Opera Don Calabria, via Soria a Roma, l’Incontro nazionale dei responsabili regionali dell’area medica e degli operatori sanitari dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali). All’incontro, condotto da Federico Baiocco, responsabile nazionale medici Unitalsi, prenderanno parte una trentina di persone tra personale medico e operatori sanitari, in arrivo da tutte le regioni italiane. Presenti anche don Carmine Arice, direttore dell’Ufficio della pastorale della salute della Cei e Federico Lorenzini, membro del Consiglio direttivo nazionale dell’Unitalsi. “Una due giorni, dunque, dedicata a 360 gradi al ruolo del personale sanitario – spiega l’Unitalsi – in occasione dei pellegrinaggi al fianco dei malati e delle persone disabili”. Verranno proposti alcuni focus su: le nuove normative sui corsi Blsd, la movimentazione del malato e del disabile, le nuove normative sul trasporto dei farmaci e dell’ ossigeno (sui treni e sugli aerei). “Per tale occasione sarà anche presentato il nuovo questionario che verrà consegnato in occasione di tutti i pellegrinaggi dell’Unitalsi per la valutazione sia delle motivazioni che inducono ad andare a Lourdes e nei maggiori santuari italiani e internazionali, ma sarà anche un utile strumento per costruire l’identikit socio-sanitario di quanti si affidano all’associazione per vivere l’esperienza dei pellegrinaggi.

L’incontro si chiuderà domani con la relazione di don Carmine Arice su “Il pellegrinaggio con i malati – Carisma differenziante dell’associazione e parte integrante del cammino della Chiesa per i malati e per chi soffre”.