Terra Santa: Napoli, questa mattina si inaugura la mostra “La Bibbia: libro di vita e di cultura” con padre Patton e il card. Sepe

Sarà inaugurata nella mattinata di oggi, sabato 13 maggio, presso il Commissariato generale di Terra Santa a Napoli la mostra biblica “La Bibbia: libro di vita e di cultura”, per ricordare l’VIII centenario della presenza Francescana in Terra Santa. Alla cerimonia, che prenderà il via alle 10.30, saranno presenti l’arcivescovo di Napoli, il card. Crescenzio Sepe, e il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. L’esposizione, che sarà visitabile fino al 20 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, “nel V centenario della Riforma – si legge in una nota – consente di seguire la complessa vicenda della storia critica del Testo Sacro ed espone documenti testimoniali dell’intera evoluzione editoriale biblica, dal XV al XVII secolo”. “La mostra – prosegue la nota – voluta dal commissario di Terra Santa a Napoli, fra Sergio Galdi, e curata dal francescano padre Michele Perruggini, sarà articolata attraverso tre percorsi espositivi: il primo descrive le tappe del cammino del popolo di Israele e la trasmissione del Testo Biblico; il secondo raccoglie edizioni rare e di pregio; il terzo è, invece, rappresentato dalle incisioni dei grandi Maestri e dalle edizioni illustrate della Bibbia”. A queste si aggiunge una sezione interamente dedicata a testi sulla Terra Santa. Nel corso dell’itinerario espositivo potranno essere ammirati numerosi volumi: rotoli manoscritti in pergamena, le edizioni bibliche del ‘500, la Sisto-Clementina, le sintesi bibliche quali il Mammotrectus e la Summa Angelica, bruciate pubblicamente da Lutero, oltre ad altre testimonianze documentali inedite.