Teologia e immigrazione: Acli Vicenza, serata su “Il dono della libertà (Libro dell’Esodo), riflessioni sul popolo ebraico”

“Il dono della libertà (Libro dell’Esodo), riflessioni sul popolo ebraico”: è il titolo di un incontro pubblico che si terrà martedì 16 maggio alle 20.30 alla parrocchia di San Giuseppe (Maddalene), in Strada Maddalene a Vicenza, promosso da Acli, Fap Acli della provincia di Vicenza, in collaborazione con il Punto Famiglia e il Coordinamento dei circoli Acli della Città di Vicenza. Relatore della serata di approfondimento, che apre la trilogia di incontri “Teologia e immigrazione”, sarà Ferruccio Mercante. L’incontro, sostengono i promotori, “fa parte di una ricca stagione formativa di diciotto appuntamenti, in corso nella provincia berica fino a giugno 2017”. “Le Acli e la Fap Acli della provincia di Vicenza, in collaborazione con il Punto Famiglia ed i Circoli Acli – commenta il presidente provinciale delle Acli di Vicenza, Carlo Cavedon – propongono un programma di incontri rivolti ai soci e alla comunità su temi di interesse generale. Il nucleo centrale, dal quale si origina la summa delle tematiche presentate, è costituito dalla Laudato si’ di Papa Francesco, che opera una riflessione su un’ecologia integrale e, come tale, provocante la coscienza dei popoli e ogni aspetto del vivere umano”. Nel corso della serata il relatore “spiegherà come Gesù Cristo ha condotto la Chiesa al Concilio Vaticano II e a Papa Francesco e si interrogherà sulle sfide che abbiamo di fronte”. Sempre nella Parrocchia di San Giuseppe (Maddalene), la rassegna proseguirà con altre due serate, il 25 maggio e il 20 giugno. Per informazioni visitare il sito www.aclivicenza.it.