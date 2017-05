Teatro: Verona, il 2 giugno all’Istituto canossiano di Villafranca musical dei VivaLuce “Padre Nostro che sei in terra”

“Dove sei, se ci sei?”. È questa la prima provocazione lanciata nel nuovo lavoro dei VivaLuce, gruppo di giovani nato nel 2012 dal progetto di volontariato formativo “Se non tu… chi?”, proposto dall’Istituto canossiano di Verona. Il musical “Padre Nostro che sei in terra” è in scena il 2 giugno alle 18.30 all’Istituto canossiano di via Messedaglia 146 a Villafranca (Verona). Si tratta di un percorso attraverso la preghiera consegnata da Gesù, alla ricerca di una lettura più profonda e personale della propria fede. La crisi adolescenziale di una ragazza in fuga dalla propria madre, un uomo e una donna che costruiscono il loro futuro insieme, un giovane ladro che scappa con la refurtiva: sono alcuni spaccati di vita quotidiana su cui il musical si concentra. Nelle scene non è immediata la relazione con Dio, ma proprio per questo esse interrogano sulla sua presenza. L’obiettivo è quello di un annuncio calato nella vita di ogni giorno e quindi attuale e concreto anche per i “non addetti ai lavori”.

“Se ci chiediamo dov’è Dio, stiamo già facendo un primo passo oltre al nulla per cercarlo. Anche nel nostro vuoto Lui c’è e parla”, ricorda madre Mariagrazia Borghetti, responsabile del gruppo fin dalla sua nascita. “La prima fase della costruzione dello spettacolo – spiega – ci ha visti impegnati nel confronto e nella ricerca del senso che per noi ha questa preghiera, in tutte le sue parti”, continua la religiosa. “Padre Nostro che sei in terra” sviluppa il tema della presenza-assenza di Dio attraverso sei scene, ciascuna corrispondente a una frase della preghiera. Ogni parte ha un suo stile narrativo: dal cortometraggio alla danza, dalle ombre cinesi alla recitazione. Il libro della Bibbia, che simboleggia fisicamente il Padre Nostro, è presente in ogni scena e fa da filo rosso.