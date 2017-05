Teatri del Sacro: Ascoli Piceno, oggi e domani appuntamenti a cura dell’associazione “La Casa dello Spettatore”

Due incontri faranno da anteprima al Festival “I Teatri del Sacro”, che quest’anno si svolgerà ad Ascoli Piceno in giugno, con la collaborazione della diocesi. Oggi e domani si terranno gli incontri dedicati al pubblico e curati dall’associazione “La Casa dello Spettatore” di Giorgio Testa per un’avventura artistica e culturale nata dall’intersezione fra teatro, ricerca religiosa e tensione spirituale. Primo appuntamento oggi presso la Sala Cola D’Amatrice, mentre domani, domenica 14 maggio, alle 11.30, l’evento si posta a Palazzo dei Capitani con un viaggio inserito nel cartellone degli spettacoli e concerti dell’App Festival. “La Casa dello Spettatore – si legge in una nota – è un’associazione culturale che lavora per facilitare la creazione di una comunità tra gli spettatori e per migliorare il loro rapporto con il teatro”. Gli spettatori in questo contesto, infatti, rivestono un ruolo attivo all’interno della rappresentazione artistica e vengono coinvolti in un laboratorio costruttivo in cui il palcoscenico diventa anche la platea. “L’obiettivo principale – illustrano gli organizzatori – è restituire al teatro la sua funzione sociale, facendo esperienza di una convivialità cittadina: si lavora infatti per alimentare e approfondire la curiosità dello spettatore in modo strutturato, condividendo percorsi di crescita individuale e collettiva”.

“Nel dialogo tra palco e platea e tra poltrona e poltrona – si legge in una nota – prende forma l’importanza culturale e sociale delle arti performative e di un teatro che, nella sua accezione più antica, è un evento che crea comunità”.