Solidarietà: frati Sacro Convento Assisi, ritorna per il quindicesimo anno consecutivo “Con il Cuore, nel nome di Francesco”

Ritorna per il quindicesimo anno consecutivo “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, la serata di solidarietà dei frati di Assisi, condotta da Carlo Conti e trasmessa in diretta su Rai1, che aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Sabato 10 giugno in prima serata, dalla piazza inferiore della basilica di san Francesco, si alterneranno sul palco artisti della musica italiana e testimoni di solidarietà e fraternità. Ogni anno i frati del Sacro Convento di Assisi organizzano una maratona di beneficenza per aiutare il prossimo per un’umanità più solidale.

Da lunedì 15 maggio sarà possibile prenotare i biglietti per poter assistere all’evento di musica, cultura e spiritualità chiamando il numero 075/812238 nei giorni feriali, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Info: www.conilcuore.info