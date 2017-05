Settimana sociale: Retinopera, oggi un seminario su “Il senso del lavoro oggi”

Far crescere attenzione e sensibilità verso i contenuti della prossima Settimana sociale di Cagliari e suscitare iniziative concrete affinché la Settimana possa essere, per tutta la comunità ecclesiale e civile italiana, un’esperienza sentita ad ogni livello. È l’obiettivo del seminario “Il senso del lavoro oggi. Famiglia, giovani, generazioni a confronto sul presente e sul futuro del lavoro” che, a cura di Retinopera, si svolgerà a Roma, oggi, presso il Centro congressi Rospigliosi (via XXIV Maggio n. 43).

“Un momento importante di riflessione e proposta che si inquadra all’interno dell’itinerario annuale di Retinopera, “per una cultura dell’incontro”, ha dichiarato il coordinatore Franco Miano, presentando l’iniziativa. “Un itinerario – ha continuato Miano – che ci vede fattivamente impegnati nella preparazione di Cagliari, affinché esso sia un momento ricco, bello, vivo, popolare e non un appuntamento rituale, volto a riscoprire Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale”. Info: www.retinopera.it