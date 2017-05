Salute: Roma, lunedì 15 agli Istituti biologici dell’Università Cattolica convegno su “Ridisegnare i processi di cura”

Sarà dedicato a “Ridisegnare i processi di cura secondo il modello value-based: esperienze e prospettive a confronto” il convegno che si terrà lunedì 15 maggio, dalle 11, presso gli Istituti biologici della sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’iniziativa, promossa dal Centro di ricerche e studi in Management sanitario (Cerismas), vedrà la partecipazione, fra gli altri, di Richard Siegrist (Harvard School of Public Health) e di Pamela Mazzocato (Karolinska Institute Medical Management Center). “Nell’ambito del seminario – si legge in una nota – i ricercatori del Cerismas – cercheranno di spiegare l’utilità dell’approccio value-based attraverso il confronto di diverse prospettive e di esperienze maturate sul campo”. “Per garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari oggi è fondamentale che ogni scelta clinica ed organizzativa sia ispirata al principio della creazione di valore espresso dal rapporto tra costi e qualità delle cure”, spiega Stefano Villa, professore associato di Economia aziendale alla Cattolica e responsabile dell’Area Operations Management al Cerismas e all’Altems. Nel pomeriggio si terrà la tavola rotonda sul tema “Tradurre il modello value-based in prassi e modelli organizzativi” in cui, spiegano i promotori, “verranno messe a confronto le prospettive del manager sanitario, dei policy maker nazionali e regionali, delle industries e del clinico, dei pazienti, ciascuna rappresentata da un interlocutore che prenderà parte al dibattito”. Chiuderà i lavori il direttore di Cerismas, Eugenio Anessi Pessina.