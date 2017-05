Ragazzi: Anspi, il nuovo sussidio estivo per gli educatori degli oratori

Utilizzare al meglio il tempo è “decisivo per la crescita di ogni ragazzo”. È quanto si legge nel nuovo sussidio estivo dell’Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia) per gli educatori degli oratori. “PrendiTempo” si ispira a “Momo”, romanzo fantasy dello scrittore tedesco Michael Ende. Il sussidio sottolinea “l’importanza di prendersi del tempo per se stessi, evitando di essere costantemente ‘gestiti’ da altro o da altri”, con “spazi dedicati alla preghiera e all’ascolto della Parola”. Ma anche “alle amicizie, agli affetti più intimi, alle persone che hanno bisogno di noi e della nostra presenza”. Inoltre, permette di “riflettere sulla gestione della propria giornata, per migliorarla e trovare un equilibrio tra il fare e il contemplare”. Oltre alle settanta proposte di giochi, attività, laboratori e un percorso di preghiera (Qoèlet 3, 1-15), “PrendiTempo” indica “una traccia di preparazione per gli animatori e alcuni consigli su come utilizzare il tempo in un campo scuola per i preadolescenti dell’oratorio”. Info: www.anspi.it