Povertà: don Facco (Caritas Padova), “lavorare in rete per non disperdere le energie”. “La crisi colpisce ancora”

(Padova) “Dobbiamo constatare come la crisi sia ancora forte e colpisca tanto i giovani quanto i 50enni che non riescono a trovare lavoro. È un periodo di cambiamento, delle aziende ma anche dei servizi pubblici: adeguarsi non è semplice”. Il direttore di Caritas Padova, don Luca Facco, intervenuto stamattina alla presentazione del report dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse, ha evidenziato come il 2016 sia stato ancora un anno di crisi. C’è poi il tema dei richiedenti protezione internazionale. “Il loro arrivo sta generando tensioni nelle nostre comunità e la politica non è in grado di gestirlo con regole chiare e precise. Noi abbiamo lavorato perché le parrocchie mettessero a disposizione locali per l’accoglienza: si è constatato come l’inserimento di piccoli gruppi non solo non stia generando tensioni, ma anzi li fa diventare opportunità per il territorio”.

“Nel rapporto – continua don Facco – dietro i dati ci sono le storie delle persone, da cui si capiscono le risorse e la loro capacità di resilienza. L’ascolto delle storie, dentro le quali spesso si possono trovare le soluzioni ai problemi, è il nostro capitale più grande. Ma il rapporto nasce anche dall’ascolto con i servizi sociali, perché la convinzione di Caritas è che si debbano valorizzare le moltissime risorse già presenti nei territori. Risorse spesso disgregate cui si aggiungono le molte opportunità poco conosciute. Chiediamo quindi di lavorare in rete, una maggiore collaborazione, e di non disperdere le energie”.