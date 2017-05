Polonia: Cracovia, celebrazioni san Stanislao, patrono del Paese. Mons. Jedraszewski, “rispetto dell’ordine di Dio nella vita sociale”

“Con l’intercessione del santo patrono della Polonia chiederemo il rispetto dell’ordine di Dio nella vita familiare, sociale e politica e ringrazieremo per i doni ricevuti e in particolare per la Gmg e l’atto solenne di riconoscimento di Gesù Cristo come nostro re e sovrano”, dichiara l’arcivescovo di Cracovia, Marek Jedraszewski, preannunciando le celebrazioni in onore di san Stanislao vescovo e martire, previste per domenica 14 maggio. Alla processione e alla liturgia presso la storica chiesa intitolata a Stanislao a Cracovia prenderà parte in rappresentanza di Papa Francesco il Nunzio apostolico mons. Salvatore Pennacchio insieme a numerosi membri dell’episcopato. Mons. Jedraszewski, nell’invito alla cerimonia ha sottolineato il ruolo di Stanislao come difensore dell’ordine morale. Riferendosi all’insegnamento di Giovanni Paolo II, il presule ha ribadito la necessità di “riconoscere l’universale autorità della legge morale come legge di Dio” che costituisca “la norma morale e il criterio di valutazione dell’uomo così come condizione fondamentale dell’ordine sociale”. Stanislao fu vescovo di Cracovia negli anni 1072-1079 e venne condannato a morte dal re polacco Boleslao II l’ardito per tradimento. Il martirio del santo provocò la rivolta nella popolazione, che spinse il re all’esilio. Stanislao venne canonizzato il 17 settembre 1253 e proprio a quella data risale la tradizione della processione che ogni anno attraversa la città la domenica successiva al ricordo liturgico del santo celebrato l’8 di maggio.