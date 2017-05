Papa Francesco: sui Lefebvriani, “non è un problema di vincitori o sconfitti”

“Scarterei ogni forma di trionfalismo. Alcuni giorni fa nella ‘feria quarta’ della Dottrina della fede hanno studiato un documento che ancora non mi è arrivato. I rapporti attuali in ogni caso sono fraterni: l’hanno scorso ho dato dispensa per la confessione e per i matrimoni”. Così Papa Francesco rispondendo alla domanda di un giornalista sul volo di ritorno da Fatima, circa un possibile “accordo” con la Fraternità San Pio X (Lefebvriani). “Con mons. Fellay – ha aggiunto il Papa – ho un buon rapporto. A me non piace affrettare le cose, ma camminare, camminare e camminare e poi si vedrà. Non è un problema di vincitori o sconfitti, ma di fratelli che devono camminare insieme cercando la formula per fare passi avanti”.