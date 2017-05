Papa Francesco: su Trump, “mai do un giudizio su una persona senza ascoltarla”

“Io mai do un giudizio su una persona senza ascoltarla. Non devo farlo. Ascolterò, dirò quello che penso e lui quello che pensa, ma mai ho voluto dare un giudizio senza ascoltare prima la persona”. Così Papa Francesco rispondendo alla domanda di un giornalista sul volo di ritorno da Fatima, in merito al prossimo incontro con Trump (24 maggio, in Vaticano). “Sempre – ha aggiunto il Papa – ci sono porte che non restano chiuse, e allora è importante cercare le porte che siano almeno un po’ aperte, entrare in queste porte e parlare per andare avanti, passo dopo passo. La pace è artigianale, si fa ogni giorno, così anche l’amicizia tra le persone, la stima è artigianale, si fa tutti i giorni, il rispetto dell’altro, ascoltare e camminare insieme”. Alla domanda se il Papa spera che, dopo l’incontro, Trump ammorbidisca le sue politiche, questa la risposta di Francesco: “Questo è un calcolo politico che non mi permetto di fare, sul piano religioso non faccio proselitismo”.