“Ho letto che c’è questo problema, ma ancora non conosco i dettagli e, per questo, non posso dire. So che c’è un problema e che le indagini vanno avanti. Auguro che proseguano e che tutta la verità venga fuori”. Così Papa Francesco rispondendo alla domanda di un giornalista sul volo di ritorno da Fatima, in merito alle polemiche attuali italiane circa i rapporti Ong-scafisti.