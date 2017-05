Papa Francesco: su dimissioni Marie Collins, “aveva ragione ma noi eravamo sulla strada. Ci sono duemila casi ammucchiati in attesa”

“Marie Collins mi ha spiegato bene la cosa, ho parlato con lei, è una brava donna. E continuerà a lavorare nella formazione con sacerdoti su questo punto”. Così Papa Francesco rispondendo alla domanda di un giornalista sul volo di ritorno da Fatima, circa le dimissioni di Marie Collins da membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori. Marie Collins, ha aggiunto il Papa, “ha rivolto questa accusa e un po’ di ragione ce l’ha perché ci sono tanti casi in ritardo. In ritardo perché si ammucchiavano lì. In questo tempo si è dovuto fare la legislazione, oggi in quasi tutte le diocesi c’è un protocollo da seguire, i dossier vengono fatti bene: questo è un passo. C’è poca gente, c’è bisogno di più personale capace di seguire questo, il segretario di Stato e il cardinale Mueller stanno cercando più personale. Si è cambiato il direttore dell’ufficio disciplinare della Congregazione per la dottrina della fede, che era bravissimo ma un po’ stanco ed è tornato in patria per fare lo stesso lavoro lì. Il nuovo è un irlandese, monsignor Kennedy, molto bravo ed efficiente, e questo aiuterà abbastanza”.

Poi, ha proseguito il Papa, “c’è un problema: a volte i vescovi inviano i casi, se il protocollo va bene, passa subito alla riunione della ‘Feria IV’ (la riunione mensile della Congregazione, ndr), altrimenti deve tornare indietro e, per questo, si pensa ad aiuti continentali, uno o due per continente: dei pre-Tribunali o Tribunali continentali. Quando la ‘Feria IV’ riduceva un sacerdote allo stato clericale, se lui faceva ricorso, il caso veniva studiato dalla stessa ‘Feria IV’. Ho creato un altro tribunale e ho messo a capo di questo una persona indiscutibile, l’arcivescovo di Malta, mons. Scicluna, tra i più forti contro gli abusi. Se viene approvata la prima sentenza, è finito il caso, il sacerdote ha solo la possibilità di appellarsi al Papa per chiedere la grazia: io mai ho firmato una grazia. Marie Collins aveva ragione ma noi eravamo sulla strada, ci sono duemila casi ammucchiati in attesa”.