Papa Francesco: “Fatima è un messaggio di pace portato all’umanità”

“Fatima è un messaggio di pace portato all’umanità da tre grandi comunicatori che avevano meno di 13 anni. La canonizzazione dei pastorelli è stata una cosa che all’inizio non era pianificata, perché il processo sul miracolo procedeva lentamente, poi sono arrivate le perizie e per me è stata una grande felicità”. Così Papa Francesco rispondendo alla domanda di un giornalista sul volo di ritorno da Fatima, al termine del pellegrinaggio in occasione del centenario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria alla Cova da Iria.

“Il mondo – ha aggiunto il Papa – può sperare la pace. E con tutti io parlerò di pace. Prima di imbarcarmi sul volo da Roma ho ricevuto degli scienziati di varie religioni che partecipavano a un convegno all’osservatorio vaticano. Un ateo, senza dirmi da che Paese veniva, mi ha salutato così: ‘Io sono ateo! Le chiedo un favore: dica ai cristiani che amino di più i musulmani’. Questo è un messaggio di pace!”.