Papa Francesco a Genova: card. Bagnasco, “troverà qui una Chiesa umile, ma molto laboriosa”. Importante “l’incontro all’Ilva”

(Genova) Tra i vari appuntamenti che rientrano nel programma della visita che Papa Francesco effettuerà alla città di Genova, quello che sta particolarmente a cuore al cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco, come ha spiegato stamattina in conferenza stampa, è l’incontro all’Ilva, con il mondo del lavoro. “Tengo molto a questo appuntamento – ha detto l’arcivescovo – perché conosco bene, come i miei predecessori, il mondo del lavoro. Lo sento molto vicino e il mondo del lavoro sente che la Chiesa è molto vicina. Ovunque trovo una grande attenzione e una grande considerazione da parte dei lavoratori, a tutti i livelli. Questo fa bene all’arcivescovo e alla nostra Chiesa. Ci rende sempre più responsabili e desiderosi di essere vicini alle molte problematiche lavorative”. Cosa troverà a Genova il Papa? “Una Chiesa discreta, riservata, secondo il carattere dei genovesi – ha affermato il porporato – umile, ma molto laboriosa, una Chiesa che cammina e cresce nella via della comunione, del clero, tra le comunità cristiane e della Chiesa con la città”. Come diocesi e come città, ha aggiunto il card. Bagnasco, “ci aspettiamo che, come successore di Pietro, ci possa confermare nella fede, una fede forte, robusta, generosa, piena di gioia che ci conduca a una vita cristiana di carità, di testimonianza, di benevolenza sempre più forte”.