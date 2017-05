Papa Francesco a Fatima: dopo partenza, telegramma al presidente portoghese per ringraziare per “la calda accoglienza e l’ospitalità”

Papa Francesco è ripartito dal Portogallo alle 15,50 locali, 16,50 in Italia. Precedentemente, lasciata la Casa “Nossa Senhora do Carmo” di Fátima, il Santo Padre si è trasferito in auto alla Base aerea di Monte Real per la cerimonia di congedo dal Portogallo. Al suo arrivo, il Papa è stato accolto dal presidente della Repubblica, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, nell’edificio della Torre di Controllo. Alla cerimonia di congedo erano presenti circa 700 fedeli. Francesco è salito a bordo di un A320/TAP che è decollato alle ore 15.50 per rientrare in Italia. L’atterraggio a Roma-Ciampino è previsto per le ore 19.45. Subito dopo la partenza in aereo da Monte Real, Papa Francesco ha fatto pervenire al presidente della Repubblica del Portogallo nel quale ha espresso la sua “profonda gratitudine” allo stesso presidente e a tutto l’amato popolo portoghese “per la calda accoglienza e l’ospitalità”. Dopo aver assicurato la sua “preghiera”, il Pontefice ha invocato sulla Nazione “benedizioni divine di pace e gioia”.