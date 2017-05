Papa a Genova: più di 60mila fedeli già prenotati in occasione della visita

(Genova) Sono più di 60mila i fedeli già prenotati per la visita che Papa Francesco effettuerà a Genova, sabato 27 maggio. Dopo il suo arrivo nel capoluogo ligure, il primo appuntamento si terrà alle 8,30, presso lo stabilimento Ilva di Cornigliano, dove lo accoglierà una rappresentanza di 3500 lavoratori provenienti da diverse aziende e industrie locali. Alle 10, il Pontefice sarà nella cattedrale di San Lorenzo per l’incontro con i vescovi, il clero, i consacrati, le consacrate e i seminaristi presso la cattedrale di San Lorenzo. Sono attesi 1900 partecipanti. Al termine, Papa Francesco si sposterà presso il santuario di Nostra Signora della Guardia dove incontrerà una rappresentanza di 2700 giovani liguri. Successivamente, sempre presso il santuario, Papa Francesco pranzerà con 135 persone tra poveri, rifugiati, senza dimora e detenuti e relativi accompagnatori. Nel pomeriggio, all’ospedale Giannina Gaslini, incontrerà 600 persone tra bambini ricoverati, genitori e personale dipendente. La maggior parte dei fedeli aspetterà il Papa per la Messa conclusiva in piazzale Kennedy, presso la Fiera del Mare. Già iscritte alla Messa 57.000 persone, in continuo aumento. Tra queste, 30.500 provengono della diocesi di Genova e 5170 provenienti da altre diocesi della Liguria, a cui si aggiungono malati, appartenenti a Confraternite e giovani. Papa Francesco partirà da Genova alle 19,30. I dati sono stati resi noti questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la curia di Genova alla presenza del cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco.