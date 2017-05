Papa a Genova: i pass per partecipare agli incontri preparati dai detenuti di Rebibbia. Reso noto il menu del pranzo con poveri, rifugiati, senza dimora e detenuti

(Genova) I pass gratuiti necessari ai fedeli per accedere agli incontri previsti a Genova in occasione della visita di Papa Francesco sono stati realizzati dai detenuti del carcere romano di Rebibbia. Il dato è stato reso questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la curia di Genova, alla presenza del cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco. I pass, gratuiti e numerati, sono necessari per motivi di sicurezza. Dovranno essere vidimati ai varchi al momento dell’accesso dei fedeli nei diversi settori. L’accesso all’Area della Fiera del Mare, per la Messa conclusiva, sarà possibile dalle 12 alle 16. Coloro che possiedono pass in piedi possono portare con sé un seggiolino. “Svelato” anche il menù per il pranzo al santuario di Nostra Signora della Guardia. Al Papa verranno offerti trofie al pesto, arrosto di vitello con patate, cima e crostata. Non sono previsti vino o bevande alcoliche durante il pranzo che il Papa condividerà con poveri, rifugiati, senza dimora, detenuti e relativi accompagnatori. Il pranzo sarà preparato dal ristorante “San Giorgio”, uno dei due ristoranti vicini al santuario, mentre il pesto sarà preparato dal ristorante Zeffirino di Genova.