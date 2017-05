Papa a Fatima: saluto ai malati, “non vi vergognate di essere un tesoro prezioso per la Chiesa”

“Cari malati, vivete la vostra vita come un dono e dite alla Madonna, come i Pastorelli, che vi volete offrire a Dio con tutto il cuore”. È l’invito contenuto nel saluto del Papa ai malati, al termine della Messa celebrata oggi a Fatima per la canonizzazione di Francesco e Giacinta Marto. “Non ritenetevi soltanto destinatari di solidarietà caritativa, ma sentitevi partecipi a pieno titolo della vita e della missione della Chiesa”, ha proseguito Francesco: “La vostra presenza silenziosa ma più eloquente di molte parole, la vostra preghiera, l’offerta quotidiana delle vostre sofferenze in unione con quelle di Gesù crocifisso per la salvezza del mondo, l’accettazione paziente e persino gioiosa della vostra condizione sono una risorsa spirituale, un patrimonio per ogni comunità cristiana”. “Non vi vergognate di essere un prezioso tesoro della Chiesa”, ha ammonito il Papa: “Gesù passerà vicino a voi nel Santissimo Sacramento per manifestarvi la sua vicinanza e il suo amore. Affidategli i vostri dolori, le vostre sofferenze, la vostra stanchezza. Contate sulla preghiera della Chiesa, che da ogni parte si innalza verso il cielo per voi e con voi. Dio è Padre e non vi dimenticherà mai”.