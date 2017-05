Papa a Fatima: proclama santi Francesco e Giacinta Marto

Poco prima delle 10.30, ora locale, Papa Francesco ha proclamato santi Francesco e Giacinta Marto, i due pastorelli di Fatima destinatari delle apparizioni della “Signora”, insieme a suor Lucia, di cui è in corso il processo di beatificazione. Al momento della proclamazione della formula con cui i primi due bambini non martiri della storia della Chiesa sono stati iscritti nell’albo dei santi, la folla che oggi riempie la spianata davanti al Santuario della basilica di nostra Signora del Rosario è esplosa in un lungo e fragoroso applauso. E gli occhi di tutti, oltre che sul Papa, visibilmente commosso come i fedeli accorsi oggi da ogni parte del mondo, si sono rivolti all’insù, in direzione dei grandi e variopinti arazzi dei due bambini, collocati ai due lati della facciata della basilica.