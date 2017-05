Papa a Fatima: Messa al santuario, “abbiamo una madre!”. Fatima è “manto di luce che ci copre”

“Abbiamo una Madre!”. Con questa esclamazione è iniziata la Messa celebrata oggi dal Papa nel Santuario della Madonna di Fatima, per la canonizzazione dei due primi santi bambini non martiri della storia della Chiesa, i due pastorelli Francesco e Giacinta Marto, destinatari cento anni fa – insieme a suor Lucia – delle visioni della Signora. Interminabile a vista d’occhio, anche oggi, la folla di fedeli venuti da ogni parte del mondo e radunatisi sulla spianata antistante al Santuario, ieri sera illuminato da centinaia di migliaia di candele accese. Per prima cosa Francesco ha citato le parole del veggente di Patmos nell’Apocalisse – “apparve nel cielo una donna vestita di sole”, in procinto di dare alla luce un figlio – e poi i veggenti di Fatima: “Una ‘Signora tanto bella’, commentavano tra di loro sulla strada di casa, in quel benedetto giorno 13 maggio di cento anni fa”. E, alla sera, Giacinta non riuscì a trattenersi e svelò il segreto alla mamma: “Oggi ho visto la Madonna”. “Essi avevano visto la Madre del cielo”, ha commentato Francesco: “Nella scia che seguivano i loro occhi, si sono protesi gli occhi di molti, ma… questi non l’hanno vista”. “La Vergine Madre non è venuta qui perché noi la vedessimo”, ha spiegato il Papa: “Per questo avremo tutta l’eternità, beninteso se andremo in Cielo”. “Ma Ella, presagendo e avvertendoci sul rischio dell’inferno a cui conduce una vita – spesso proposta e imposta – senza Dio e che profana Dio nelle sue creature, è venuta a ricordarci la Luce di Dio che dimora in noi e ci copre”, ha commentato. “Secondo le parole di Lucia, i tre privilegiati si trovavano dentro la Luce di Dio che irradiava dalla Madonna” – ha ricordato Francesco – che “li avvolgeva nel manto di luce che Dio le aveva dato”. “Secondo il credere e il sentire di molti pellegrini, se non proprio di tutti – la testimonianza del Papa – Fatima è soprattutto questo manto di luce che ci copre, qui come in qualsiasi altro luogo della terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine Madre per chiederle, come insegna la Salve Regina, ‘mostraci Gesù’”.