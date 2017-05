Papa a Fatima: arrivato al santuario, in preghiera davanti alla tomba dei due pastorelli

Il Papa è arrivato alla basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima alle 9.4o circa locali. Mentre lui scendeva dalla Ford Focus blu, cominciava la lunga processione dietro la statua della Madonna di Fatima, lungo il viale che conduce al santuario, per essere intronizzata sull’altare. Una volta entrato in basilica, il Papa si è fermato in preghiera davanti alla tomba dei due pastorelli, Francesco e Giacinta Marto, i primi bambini non martiri della storia della Chiesa, che verranno canonizzati nella Messa che comincerà alle ore dieci locali. Duecento i preti che partecipano alla Messa, tra cui 71 vescovi e 8 cardinali concelebranti. Molto commovente il silenzio della folla – che anche oggi, come ieri sera con le candele accese, riempie la spianata antistante il santuario – quando la statua della Madonna di Fatima, su un letto di fiori bianchi, è arrivata nella sua postazione sul sagrato. Tutto è pronto per l’inizio della Messa con le due canonizzazioni, con l’omelia di Papa Francesco che rappresenterà il suo terzo discorso in in Portogallo. Il recinto del santuario contiene di solito 400mila persone, ma con l’afflusso odierno può contarne almeno il doppio.