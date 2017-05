Mistica: Pftim, venerdì 19 maggio il convegno di studi “Crocifissi col Crocifisso”

La sezione san Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale (Pftim), in collaborazione con la Fondazione “Teresa Musco,” promuove a Napoli, nell’aula magna della sezione san Tommaso d’Aquino, il convegno di studio “Crocifissi col Crocifisso (cf Gal 2,19-20). L’esperienza mistica in una società di grande attivismo”. L’appuntamento è per venerdì 19 maggio: è prevista la partecipazione del card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, e del vescovo di Caserta, mons. Giovanni D’Alise. “Qual è il significato carismatico delle stimmate? E quanti sono gli stimmatizzati beatificati e canonizzati, oltre san Francesco e san Pio da Pietralcina?” Ecco le domande che ricorreranno nell’incontro di venerdì 19 maggio, ricorda una nota. Nella prima parte della mattinata sono previsti gli interventi di Luigi Borriello (che ha da poco pubblicato, con altri, il Nuovo Dizionario di Mistica, Libreria Editrice Vaticana), il quale affronterà il tema “La mistica della croce nel Novecento italiano”, mentre il teologo François-Marie Léthel affonderà lo sguardo su “La mistica del Sangue di Cristo in Teresa Musco, alla luce di Caterina da Siena e Teresa di Lisieux”. Nella seconda parte della mattinata, coordinata, come la prima parte, da Pasquale Giustiniani, sarà proposto un approccio biblico-teologico e simbolico-culturale ai fenomeni mistici della nostra età complessa. Gaetano Di Palma, biblista e decano della sezione san Tommaso della Facoltà teologica, affronterà il tema: “La mistica dei ‘crocifissi col crocifisso’. Esame dei fondamenti biblici (racconti passione; Gal 2,17-21)”. A sua volta il filosofo Antonio Ascione tratterà dei “Fenomeni mistici tra simbolismo, devozione popolare e rischi di derive”. Inoltre, Giuseppe Falanga, teologo sistematico ed esperto di liturgia, parlerà dei “Mistici stimmatizzati del calendario liturgico cattolico. La ‘lezione mistica’ dalla divina Liturgia”.