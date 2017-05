Misericordie: ad Assisi l’assemblea nazionale. Trucchi (presidente), “ci battiamo perché venga valutato l’impatto sociale dei servizi”

“Il volontariato elemento vitale per la rinascita culturale e civile delle nostre comunità”: è uno dei concetti centrali dell’intervento di Roberto Trucchi, presidente della Confederazione delle Misericordie, all’assemblea nazionale in corso di svolgimento, fino a domani, ad Assisi. Trucchi si è soffermato anche sulla riforma del terzo settore e dei decreti attuativi appena approvati: “Ci battiamo – ha detto – perché venga valutato l’impatto sociale dei servizi che va ben oltre il solo impatto economico; e troviamo stupido e miope l’atteggiamento di quelle amministrazioni pubbliche che strutturano gare di appalto tutte funzionali al massimo risparmio dei costi”. Questo principio è stato sostenuto dalle Misericordie d’Italia in tutte le sedi. “Certo – ha aggiunto Trucchi – questo richiede anche serietà e responsabilità, senza infingimenti, per evitare tante forme di pseudo-volontariato che nascondono spesso forti interessi, evasione fiscale, lavoro nero”. Trucchi auspica che le Misericordie diventino punto di riferimento e di aggregazione per persone di tutte le età “occupando gli spazi con attività aperte a tutta la popolazione, divenendo associazioni che stanno in mezzo alla gente e che siano sentite proprie da tutte le comunità”.