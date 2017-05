Lotta all’usura: Fondazione San Nicola e Santi Medici, martedì a Bari un concerto per sensibilizzare contro questa piaga

La lotta all’usura si può portare avanti anche attraverso la musica. Si terrà martedì 16 maggio alle 20,30 a Bari il concerto “La musica contro l’usura”, organizzato dalla Fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici, presso la basilica di San Nicola, in collaborazione con l’Orchestra sinfonica metropolitana di Bari. È un’iniziativa voluta dai volontari della Fondazione antiusura, che tramite l’arte intendono richiamare l’attenzione del mondo delle istituzioni, del lavoro e della società civile intorno a questa piaga economica e sociale. “È un male strettamente legato all’azzardo che annienta l’essere umano in tutta la sua essenza, nella sua dignità economica, fisica e morale, causa di fallimenti aziendali, licenziamenti, crescenti suicidi, divorzi e derive umane e psicologiche che sfociano nell’illegalità”, si legge in una nota. La Fondazione di Bari è una delle 29 Fondazioni antiusura che operano in Italia, che quotidianamente sono sul campo per arginare e combattere su più fronti l’usura, attraverso le strade della prevenzione, della formazione, della legalità e della giustizia.

“Il concerto –ha dichiarato mons. Alberto D’Urso, presidente della Fondazione antiusura San Nicola e S.S. Medici e della Consulta nazionale – rappresenta un momento di aggregazione istituzionale, sociale ed ecclesiale nella lotta all’usura e all’azzardo. Sono piaghe dilaganti e sommerse che offendono la dignità della persona. Non creano valore ma bruciano economia, ricchezza e risparmio. Tendono a colpire i più deboli e indifesi di una comunità. Due facce della stessa medaglia, usura e azzardo, che disgregano i legami sociali e familiari fino all’isolamento e all’annullamento della persona. La preparazione del concerto ci ha visti in questi giorni collaborare a più mani per tessere questa esperienza della solidarietà, della legalità e della prevenzione intorno alle tante famiglie e giovani senza lavoro, finiti nella trappola della povertà e del sovraindebitamento. Il mio auspicio è che all’indomani del concerto ci si ritrovi ancora insieme e più determinati a costruire reti e ponti contro le lobby dell’azzardo e dell’usura”. È prevista la partecipazione, tra gli altri, dell’arcivescovo Francesco Cacucci, del priore della basilica di San Nicola, padre Ciro Capotosto, del prefetto di Bari, Marilisa Magno, del presidente del Consiglio regionale della Regione, Mario Loizzo, del sindaco di Bari, Antonio Decaro.