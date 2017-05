Lavoro: Petteni (Cisl), dobbiamo batterci “per la formazione”

Dobbiamo batterci “per la formazione”. “Questa è la dimensione di oggi: se il lavoro cambia, devo tenere il lavoratore all’interno dei processi di cambiamento”. È il monito di Gigi Petteni, segretario confederale Cisl, portato al convegno nazionale di Retinopera in corso oggi a Roma su “Il senso del lavoro oggi. Famiglia, giovani, generazioni a confronto sul presente e sul futuro del lavoro”. L’esponente Cisl ha messo in luce la “complessiva incertezza” che vivono oggi i lavoratori, “anche coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato”, ricordando la “grande solitudine” in cui si trovano. Ma, a fronte dei cambiamenti, la formazione è l’unica ricetta valida oggi come ieri, quando “i nostri padri riuscirono a ottenere le 150 ore per il diritto allo studio”.