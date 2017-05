Lavoro: mons. Santoro (Cei), “apriamo lo sguardo a Mezzogiorno e Mediterraneo”

“Vorremmo stimolare il governo a dare priorità alla questione del Mezzogiorno. Se cresce il Sud, lo sappiamo, cresce tutta l’Italia. Non è possibile un cammino di crescita del Paese in cui la forbice si allarga anziché restringersi”. Lo ha ricordato l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, al convegno nazionale di Retinopera in corso oggi a Roma su “Il senso del lavoro oggi. Famiglia, giovani, generazioni a confronto sul presente e sul futuro del lavoro”. “E quando si parla di Mezzogiorno – ha aggiunto – bisogna metterci dentro la visione del Mediterraneo. Apriamo lo sguardo a Mezzogiorno e Mediterraneo”. Il presule, presidente della Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e il lavoro nonché del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, ha poi messo in evidenza alcune priorità da affrontare, come il rapporto tra famiglia e lavoro, la disuguaglianza salariale tra uomini e donne, la distanza da ridurre “tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro”, la necessità di “facilitare il sistema della piccola e media industria”, una formazione che “dev’essere orientata a sbocchi lavorativi, magari educando a essere polivalenti”. Ancora, “la sfida dell’innovazione tecnologica, senza aaspettarsi la salvezza dalla tecnologia ma allo stesso tempo senza pensare a un tipo di lavoro come quello di 10, 20 o 50 anni fa”, sapendo che “con l’innovazione tecnologica certi posti di lavoro scompariranno, altri nasceranno”.