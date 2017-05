Lavoro: Miano (Retinopera), “sostenere la cultura dell’incontro”

“Sostenere la cultura dell’incontro”, che è “il contrario esatto di quella cultura dello scarto denunciata da papa Francesco. Questo l’impegno di Retinopera nelle parole del suo coordinatore, Franco Miano, che oggi a Roma ha concluso il convegno nazionale “Il senso del lavoro oggi. Famiglia, giovani, generazioni a confronto sul presente e sul futuro del lavoro”. Nonostante crisi e precariato, “non possiamo rinunciare all’idea che il lavoro è per la persona, è fondamentale per la sua vita”, ha dichiarato Miano, richiamando la ricerca del “lavoro che vogliamo” che sarà al centro della prossima Settimana sociale (Cagliari, 26-29 ottobre 2017) e di cui questo appuntamento ha costituito una tappa d’avvicinamento. Guardando alle realtà ecclesiali che si riconoscono in Retinopera, Miano ha rimarcato l’impegno a essere “moltiplicatore positivo di tante esperienze belle vissute nelle nostre realtà”.