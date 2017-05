Lavoro: Convegno Retinopera, “orientamento”, “formazione delle competenze”, “educazione a vivere la complessità”

L’orientamento “è importante per far capire che ci sono mondi del lavoro sconosciuti ai più” e, in Italia, bisogna far di più su questo versante. Lo ha sottolineato Jole Vernola, direttore centrale politiche del lavoro di Confcommercio, interervenendo oggi a Roma al convegno nazionale di Retinopera su “Il senso del lavoro oggi. Famiglia, giovani, generazioni a confronto sul presente e sul futuro del lavoro”. Vernola ha evidenziato la dimensione dell’ “accompagnamento” connaturata all’orientamento, ricordando come pure l’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo necessitino di orientamento.

“Formazione delle competenze” ma pure “educazione a vivere la complessità” è il monito di Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse e vicepresidente del Comitato organizzatore delle Settimane sociali, che ha presentato il percorso verso la prossima Settimana sociale (dedicata al tema del lavoro) di cui la giornata di oggi “costituisce già ‘un pezzo’ perché abbiamo messo al centro i volti”. Sull’impegno delle istituzioni per il lavoro giovanile è invece intervenuto Marco Leonardi, consulente per le politiche economiche del Governo, portando l’esempio della riforma del servizio civile e del recente “jobs act” sul lavoro autonomo.