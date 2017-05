Focolari: una “cattedra ecumenica” all’Istituto universitario “Sophia” intitolata ad Athenagoras e Chiara Lubich

Castel Gandolfo, 13-05-2017. Il convegno: "Camminando Insieme. Cristiani sulla via verso l’unità". Una Settimana Ecumenica promossa dai Focolari, 9 - 13 maggio 2017 a Castel Gandolfo (Roma), con la partecipazione di circa 700 cristiani di 70 Chiese e Comunità ecclesiali. Maria Voce e S.E. Gennadios Zervos, Metropolita d’Italia e di Malta Patriarcato di Costantinopoli

(Castel Gandolfo) – Una “Cattedra ecumenica” presso l’Istituto Universitario “Sophia” di Loppiano intitolata al Patriarca Athenagoras e a Chiara Lubich, “due straordinarie personalità del mondo cristiano”. È la proposta lanciata da Gennadios Zervos, metropolita d’Italia e Malta del Patriarcato ecumenico, al preside di Sophia, monsignor Piero Coda, ma ha già ha avuto “la benedizione del Patriarca Bartolomeo e la convinta adesione dei responsabili del Movimento dei Focolari”. L’annuncio è stato dato dal metropolita Gennadios intervenendo questa mattina alla Settimana ecumenica del Movimento dei Focolari che si è conclusa oggi a Castel Gandolfo. “Anche oggi – ha detto Gennadios – il Movimento dei Focolari cammina sempre avanti”. “Nessuna istituzione esiste oggi nel mondo che, con tanto entusiasmo, zelo, serietà, con agonia e responsabilità, lavora, prega e si interessa dell’amore e dell’unità dei cristiani per la convivenza dei popoli”. L’idea di una cattedra ecumenica nacque nel 2015 quando il 26 ottobre il Patriarca ecumenico Bartolomeo I di Costantinopoli si recò all’Istituto Universitario Sophia per ricevere il dottorato honoris causa in “Cultura dell’Unità”.