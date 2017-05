Disabilità: Terni e Narni, fino a domani il primo appuntamento dei Giochi nazionali estivi Special Olympics

Terni e Narni, ancora fino a domani, domenica 14 maggio, sono teatro del primo appuntamento dei Giochi nazionali estivi Special Olympics in corso di svolgimento in Umbria. Circa 1000 atleti con disabilità intellettiva gareggiano nelle discipline sportive dell’atletica, canottaggio, dragon boat, golf, indoor rowing, nuoto e tennis. Sono coinvolti, da tutta Italia, 83 Team Special Olympics e 4 delegazioni straniere provenienti dai Paesi Bassi, Regno Unito, Ungheria e Lettonia; 1200 familiari, 600 volontari e 191 tecnici. Inoltre, per gli sport di squadra sono previste gare di sport unificato che coinvolgono, all’interno della stessa squadra, atleti con e senza disabilità intellettive. “Oggi e domani – ricorda una nota – sono in programma gare e premiazioni che non mancheranno di onorare anche l’ultimo atleta che ha tagliato il traguardo purchè abbia profuso impegno e determinazione con ‘tutte le sue forze’ così come recita il giuramento dell’atleta Special Olympics. La filosofia del Movimento offre infatti una prospettiva diversa da cui guardare allo sport che si spoglia dell’agonismo più puro per abbracciare l’opportunità, aperta a tutti, di gareggiare nelle condizioni ideali per vincere la sfida più importante, quella verso se stessi”.

In programma questa sera, alle ore 21, la cerimonia di chiusura, ancora nella piazza della Repubblica di Terni che vedrà il passaggio della bandiera di Special Olympics nelle mani di un atleta di La Spezia. I Giochi nazionali estivi Special Olympics, giunti alla XXXIII edizione, si terranno infatti a La Spezia, dall’11 al 15 giugno, proponendo le discipline sportive del basket, calcio, badminton, ginnastica artistica e ritmica. A chiudere, Biella dal 3 al 9 luglio che vedrà oltre 1400 atleti impegnati nelle discipline sportive delle bocce, bowling, equitazione, nuoto, nuoto in acque aperte, pallavolo, rugby e vela.