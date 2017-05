Diocesi: Trento, domani la giornata per il sostentamento della Chiesa. Nel 2016 dall’8xmille 947.280 euro per iniziative caritative e oltre 1 milione per quelle pastorali

Anche nelle parrocchie della diocesi di Trento, si svolgerà domani, domenica 14 maggio, la giornata di sensibilizzazione per il sostentamento della Chiesa attraverso l’8xmille. Nel 2016, grazie ai fondi dell’8xmille, l’arcidiocesi di Trento ha potuto destinare 947.280 euro a iniziative caritative e 1.016.815 euro per iniziative di culto e pastorali. “A livello locale – si legge in una nota – si è puntato a evitare un’eccessiva parcellizzazione dei contributi, privilegiando iniziative di carità e solidarietà”. “I due interventi finanziariamente più cospicui sono stati destinati indirettamente a beneficio dei richiedenti asilo: una somma di 330mila euro per la ristrutturazione di 35 strutture d’accoglienza dei richiedenti asilo per un totale di 199 posti” e “250mila euro per la ristrutturazione degli edifici di San Nicolò a Ravina di Trento che ospitano le famiglie accolte con i corridoi umanitari”. Inoltre, prosegue la nota, “265mila euro vanno alla Caritas diocesana per la sua normale attività a sostegno di opere caritative”. Altri contributi, per un totale di 92 euro, sono andati a diverse realtà locali per l’accoglienza, il disagio sociale, i carcerati. Fra i destinatari dei contributi per iniziative di culto e pastorali si segnalano sei parrocchie trentine: san Carlo Borromeo di Molveno per ristrutturare la scuola dell’infanzia (49mila euro); santa Maria Assunta di Cembra per costruire il centro pastorale (395mila euro); san Vigilio di Vallarsa per ristrutturare la canonica (134mila euro); san Vittore di Taio per ristrutturare oratorio e abitazione del parroco (50mila euro); santi Filippo e Giacomo a Cogolo (201mila euro) e santi Pietro e Paolo di Imer (183mila euro) per acquisto (permuta) e ristrutturazione dell’oratorio.