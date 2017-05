Diocesi: Terni-Narni-Amelia, domani una giornata di approfondimento sul cyberbullismo

Il servizio di Pastorale diovanile diocesana di Terni-Narni-Amelia e l’Anspi – associazione di oratori e circoli, organizzano, in collaborazione con gli uffici Scuola, Catechesi, Famiglia e Comunicazioni sociali della diocesi, una giornata di approfondimento sull’attuale e urgente tema del cyberbullismo. Il convegno si terrà domani, domenica 14 maggio, alle ore 16.30 al Museo diocesano di Terni. L’incontro è rivolto a famiglie, sacerdoti, educatori, insegnanti, animatori, operatori pastorali, al quale interverranno per analizzare il fenomeno in vari aspetti e ambiti educativi i rappresentanti della Polizia postale, Ivano Zoppi presidente di Pepita onlus, associazione impegnata da anni in progetti di sensibilizzazione sulla tematica del cyberbullismo nelle scuole, Marco Moschini, docente dell’Università degli Studi di Perugia, Elisabetta Lomoro, direttrice dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Contemporaneamente, presso l’oratorio San Gabriele della cattedrale di Terni, si svolgerà un laboratorio “Io clicco positivo” di informazione e prevenzione al fenomeno del cyberbullismo rivolto ad animatori junior e curato dai formatori di Pepita onlus.