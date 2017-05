Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, oggi nel cimitero di Cittadella del Capo sarà inaugurato un monumento ai bambini mai nati

In occasione della 39ª Giornata della vita, stasera alle 17, nel cimitero di Cittadella del Capo (Cs) sarà inaugurato un monumento ai bambini mai nati. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare, dal Centro Sorgente di vita di Cetraro e dalla parrocchia san Francesco di Paola di Cittadella del Capo. “La celebrazione di benedizione – si legge in una nota sarà presieduta dal vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Leonardo Bonanno, con la presenza del sindaco di Bonifati, Antonio Mollo”. Porteranno il loro saluto il parroco don Giovanni Celia e don Gian Franco Belsito, presidente del Movimento per la vita di Cetraro. “Dopo la benedizione – prosegue la nota – dal cimitero partirà un lungo corteo fino alla Chiesa parrocchiale di san Francesco di Paola. Durante il corteo sarà recitato il Rosario con alcune riflessioni sul grande dono della vita”. Una volta raggiunta la Chiesa, verranno proposte alcune testimonianze sul dono della vita. Il pomeriggio si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta da don Loris Sbarra, direttore della Pastorale familiare diocesana. “L’iniziativa – spiegano i promotori – vuole far riflettere ancora una volta le nostre comunità sulla grande piaga dell’aborto che continua a sopprimere tante vite umane” creando “milioni di morti, di innocenti”. “La giornata – concludono – aiuti a riflettere e a difendere il dono della vita dal suo primo istante fino al suo naturale tramonto”.