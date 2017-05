Diocesi: Pescara-Penne, lunedì un incontro su “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale”

“La settimana sociale di Cagliari: denunce, buone pratiche e proposte”. Questo il titolo del secondo incontro del progetto di formazione “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale” sostenuto dall’arcidiocesi di Pescara-Penne in preparazione alla Settimana sociale di Cagliari 2017. Al salone della parrocchia Spirito Santo, in Pescara, lunedì 15 maggio, alle 20.45, interverrà mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico delle Settimane sociali. “Il nostro contributo e la nostra esperienza – afferma padre Aldo D’Ottavio, responsabile della pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Pescara-Penne – sono importanti per il tavolo di discussione nazionale. Ci ritroveremo a Cagliari dal 26 al 29 ottobre e la novità di quest’anno è che il momento a cui aderiranno i rappresentanti di ogni diocesi d’Italia sia il più partecipativo possibile”.

L’appuntamento pescarese, aperto a tutti, allora, sarà un’occasione per entrare nel vivo della 48ª Settimana sociale e per “far emergere – conclude padre D’Ottavio – le situazioni di crisi del territorio, insieme alle eventuali buone pratiche, perché l’analisi identifichi i problemi, ma racconti anche la trasformazione di cooperazione”.