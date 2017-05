Diocesi: Oria, domani la Festa della famiglia a Villa Castelli

Domani, domenica 14 maggio, a partire dalle ore 16, a Villa Castelli (Br) si terrà la Festa della famiglia, promossa dall’Ufficio per la pastorale familiare della diocesi di Oria. L’appuntamento conclude l’itinerario, iniziato nello scorso mese di novembre, del VII seminario di pastorale familiare, quest’anno dedicato al tema “L’Amoris Laetitia e il rinnovamento della pastorale familiare”, costituito da otto incontri tenuti nei vari comuni della diocesi oritana.

Nella chiesa vecchia di Villa Castelli – sita alle spalle del Municipio – si svolgeranno i vari momenti dell’atteso evento diocesano, un pomeriggio all’insegna della condivisione e della festa con la presenza del vescovo Vincenzo Pisanello. Si rifletterà in merito a “Famiglia, riflesso dell’amore divino” e sarà inoltre visitabile una mostra che presenterà i contributi provenienti dai gruppi di famiglie delle varie comunità parrocchiali della diocesi elaborati sul tema cardine del seminario svoltosi nell’anno pastorale in corso. Alle ore 19 la Festa della Famiglia proseguirà con il concerto dei “Mienmiuaif”, la wedding band conosciuta come “il duo con l’anello” composta dai giovani coniugi Giuseppe Signorin e Anita Baldisserotto.