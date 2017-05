Diocesi: Napoli, lunedì la cerimonia conclusiva della quinta campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, “‘A Maronna t’accumpagna…ma chi guida sei tu!”

Lunedì 15 maggio, alle ore 10, a Napoli, presso il Museo diocesano in Largo Donnaregina, si terrà la cerimonia conclusiva della quinta campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, “‘A Maronna t’accumpagna…ma chi guida sei tu!”, realizzata dall’Aci e dalla diocesi di Napoli, con l’adesione del Papa e del presidente della Repubblica. Lo ricrda, oggi, una nota della diocesi di Napoli. Nel corso della manifestazione saranno premiati i ragazzi vincitori del concorso abbinato alla campagna, con le rispettive parrocchie e scuole, nonché gli appartenenti alle forze dell’ordine che si sono resi protagonisti di meritorie attività a tutela della mobilità e della sicurezza stradale. Interverranno il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, il presidente dell’Anac Raffaele Cantone, il sottosegretario di Stato Antimo Cesaro, il direttore nazionale del Servizio di Polizia stradale Giuseppe Bisogno, il coordinatore della struttura tecnica per l’indirizzo strategico e lo sviluppo del Ministero dei Trasporti, Ennio Cascetta, il presidente nazionale dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, il procuratore generale di Napoli, il presidente dei Seminari giuridici dell’Aci Napoli, Luigi Riello, e il presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola. Sono previste testimonianze dell’attore di Made in Sud Mino Abbacuccio e della Società Sportiva Calcio Napoli. La manifestazione sarà condotta dall’attrice Veronica Mazza.