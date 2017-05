Diocesi: mons. Cipolla (Padova), “la Chiesa cammini insieme alle persone in difficoltà”

(Padova) L’Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas Padova ha presentato oggi il suo quarto rapporto, dal titolo “Perché lo coltivasse e lo custodisse”, che presenta i dati raccolti nel 2016 nei Centri di ascolto attivati in 28 vicariati (su 39) e nei diversi Servizi della Caritas diocesana. Ogni anno il rapporto unisce ai dati generali un focus, che in questo caso si è soffermato sulla “povertà energetica”, ovvero la difficoltà a fare fronte alle utenze domestiche.

Il titolo del rapporto, ha spiegato il vescovo, mons. Claudio Cipolla, rimanda all’attenzione che il Signore Dio ha posto nella creazione per quanto necessita all’uomo: “Gli elementi della terra e del cielo sono le fonti di quelle energie che, trasformate dall’ingegno e dalla tecnologia sempre più avanzata, arrivano direttamente nelle nostre case per permetterci di vivere in un ambiente confortevole, di nutrirci, di curarci, di mantenerci in relazione. Ma per molti fratelli e sorelle tutto questo sta diventando un ‘lusso’. Ricercare le cause e individuare i percorsi che dall’ascolto portino a creare reti solidali efficaci e individuare soluzioni non solo di carità, ma di giustizia, è un compito che riguarda chi ha a cuore la terra e le sue creature”. “L’ascolto – ha raccomandato il vescovo – si trasformi in uno sguardo e lo sguardo in gesto concreto con cui farsi carico o relazionarsi con chi è in difficoltà. Il nostro vero compito è portare la Chiesa a camminare insieme alle persone in difficoltà”.