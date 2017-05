Diocesi: Loreto, stasera fiaccolata e Rosario in unità con Papa Francesco a Fatima

Una fiaccolata e la recita del Santo Rosario e delle Litanie lauretane in unità nella preghiera con Papa Francesco a Fatima per il centenario delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli. È quanto propone per stasera la delegazione pontificia di Loreto in collaborazione con l’Unitalsi della Lombardia, in pellegrinaggio in questi giorni alla Santa Casa. Dalle 21, in piazza della Madonna, prenderà il via la fiaccolata, con la recita del Santo Rosario meditato, con brevi testi tratti dalle “Memorie di suor Lucia” e dai discorsi del beato Paolo VI, di san Giovanni Paolo II e di Papa Benedetto XVI. Al termine i fedeli saranno invitati ad unirsi alla preghiera di consacrazione che verrà recitata nella formula ufficiale proposta dal santuario di Fatima.