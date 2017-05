Diocesi: Civitavecchia, da oggi eventi per i 235 anni della cattedrale. Stasera il vescovo ordina un nuovo sacerdote

Prenderà il via oggi, sabato 13 maggio, con l’ordinazione presbiterale di don Stefano Carlucci presieduta alle 18 dal vescovo Luigi Marrucci, il programma di eventi per il 235° anniversario di dedicazione della cattedrale di Civitavecchia. Fino a domenica 21 maggio, infatti, la “chiesa madre” vedrà susseguirsi celebrazioni, eventi culturali e incontri animati dai vari gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali presenti in diocesi. “Ecco la tenda di Dio con gli uomini” (Ap. 21,3) è il tema della rassegna che vedrà domenica 14 maggio, alle 18, il concerto per coro e orchestra della “Filarmonica” di Civitavecchia, diretta dal maestro Piero Caraba. Lunedì 15, alle 17.30, il vescovo di Volterra, mons. Alberto Silvani, presiederà la celebrazione eucaristica animata da associazioni e aggregazioni laicali. Il giorno seguente, sempre alle 17.30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Marco Ghiazza, vice assistente nazionale dell’Acr. Sarà invece il vescovo emerito di Fiesole, mons. Luciano Giovannetti, a celebrare la messa di mercoledì 17 maggio. Per giovedì 18, alle 10, è in programma la Liturgia della Parola con la meditazione di padre Marco Rupnik, teologo e artista. Seguirà l’adorazione eucaristica con sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e consacrate. La sera del 19 maggio sarà dedicata ai giovani con un concerto meditazione di don Mimmo Iervolino, della diocesi di Nola. Sabato 20 maggio, giorno dell’anniversario, sarà il card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a presiedere alle 18 la celebrazione eucaristica con il presbiterio diocesano. I festeggiamenti si chiuderanno domenica 21 maggio, alle 18, con il concerto del coro e dell’orchestra della diocesi di Roma, diretti da mons. Marco Frisina.